1500 km de vélo... en appartement!

En plus de pédaler, Jessica Bélisle produit depuis le début de cette aventure des capsules vidéo sur sa page Facebook La Cyclovore, où elle fait des mises à jour de ses progrès à divers moment de la journée.

«Lors de la première journée, j'ai vraiment donné un gros coup en parcourant 405 km. Mardi, c'était une journée beaucoup plus difficile. La douleur était très présente. Je n'étais pas prête à affronter ça. Mais j'ai développé quelques trucs et j'ai réussi à faire 301 km», indique celle qui a passé le cap des 1000 km mercredi soir après avoir commencé sa journée à 4 h du matin.

C'est ainsi que s'est amorcée cette aventure. Depuis trois jours, parents et amis se relaient pour l'encourager, lui faire à manger et même pédaler à ses côtés.

Alors qu'elle croyait avoir besoin de nombreux ventilateurs pour se rafraîchir, c'est plutôt le manteau d'hiver qui a été nécessaire pour parcourir les premiers kilomètres de son défi. C'est finalement un ami qui lui a permis de régler ce problème et de rentrer à l'intérieur.

Bien sûr, la «Cyclovore», le surnom qu'elle s'est donné, n'en est pas à ses premiers coups de pédale. Dans les dernières années, elle a traversé le Canada en vélo à trois reprises et a pris part à plusieurs épreuves d'ultracyclisme. Elle profite de cette aventure pour préparer sa saison estivale, mais aussi se remettre en forme après avoir subi deux fractures au poignet lors d'un accident.

«C'est un de mes amis qui m'a montré que ça avait été fait en Europe. Je me suis dit que je devais l'essayer. Je voulais voir jusqu'où je pouvais pousser mes limites», dit-elle.

Avec la neige des derniers jours, ce n'est certainement pas sur les routes du Québec que la Trifluvienne pédale. Elle n'a pas non plus décidé de se rendre dans les pays chauds afin de se lancer dans une telle aventure. C'est plutôt dans son appartement, grâce à un rouleau d'entraînement, qu'elle passe toutes ces heures sur son vélo. Une idée qui lui est venue quelques jours avant Noël.

Le défi devrait se terminer à 18 h vendredi soir. La Trifluvienne de 27 ans aura alors roulé pendant 108 heures en cinq jours. Étonnamment, elle ne serait ainsi qu'à trois heures du record mondial de 111 établi en juillet dernier en Europe. Bien au courant de ce fait, elle explique toutefois avoir voulu attendre avant de s'attaquer officiellement à cette marque.

«Je vais explorer la possibilité de la battre l'an prochain. Ce que je fais en ce moment va me permettre de connaître les contraintes et les difficultés qui y sont reliées. Ce sera une façon plus sage d'aborder ce défi.»