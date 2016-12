La Suisse défait le Danemark en fusillade au Mondial junior

Ce résultat signifie que la Finlande (0-0-0-3), championne en titre du tournoi, devra participer à la ronde de relégation. Elle devient la première formation de l'histoire du tournoi à gagner l'or, puis à devoir jouer pour garder sa place au tournoi lors de l'édition suivante.

En milieu de soirée, l'équipe de Finlande a annoncé le congédiement de l'entraîneur Jukka Rautakorpi et de trois de ses adjoints. Jussi Ahokas a été nommé entraîneur-chef pour le dernier match du tour préliminaire contre la Suisse, samedi, et pour la ronde de relégation. Ahokas a déjà été entraîneur chez les moins de 18 ans et les moins de 16 ans.

Alexander True, Joachim Blichfeld, Niklas Andersen et Mathias From ont permis au Danemark (1-1-1-1) de prendre les devants 3-0, puis 4-1.

Cependant, Nico Hischier, Yannick Zehnder, avec un doublé, et Nando Eggenberger ont permis à la Suisse (0-2-0-1) de remonter la pente.

Les Suisses croyaient même avoir pris les devants 5-4 en troisième période, mais les arbitres ont annulé un but après une révision vidéo.

Marco Miranda a été le seul à faire bouger les cordages en fusillade. True a représenté la dernière chance du Danemark de prolonger le suspense, mais le gardien Joren van Pottelberghe a réussi l'arrêt.

Van Pottelberghe a réussi 18 arrêts avant la fusillade. Son vis-à-vis, Kasper Krog, a gardé le Danemark dans le coup avec plusieurs arrêts spectaculaires contre un barrage de 51 tirs.

La Suède (3-0-0-0) est déjà assurée du premier rang du groupe A et elle affrontera la République tchèque (1-0-2-0) samedi, lors du dernier jour du tour préliminaire. La Suisse jouera contre la Finlande.

Lettonie 2 Slovaquie 4

Marek Sloboda et Milos Roman ont amassé un but et une aide chacun et la Slovaquie a vaincu la Lettonie 4-2.

La Slovaquie (1-0-0-2) a ainsi évité la ronde de relégation, tandis que la Lettonie (0-0-0-4) devra survivre contre la Finlande pour conserver sa place au tournoi l'an prochain.

Filip Lestan et Andrej Hatala ont aussi touché la cible pour la Slovaquie, tandis que Michal Roman a accumulé deux aides. Adam Huska a effectué 22 arrêts.

Karlis Cukste et Filips Buncis ont récolté un but et une aide chacun pour la Lettonie. Mareks Mitens a stoppé 32 des 36 tirs dirigés vers lui.

Le Canada et les États-Unis dominent le classement du groupe B avec des fiches parfaites après trois rencontres. Ils croiseront le fer pour la couronne du groupe, samedi. La Slovaquie affrontera la Russie (1-0-0-2) dans l'autre match.