Top 10 de l'année sportive régionale

C'est devenu une tradition de fin d'année, Le Nouvelliste vous présente les dix événements et individus qui ont façonné l'univers du sport dans notre région au cours de la dernière année. L'équipe des sports a épluché une vingtaine de candidatures d'une cuvée 2016 qui aura été tout sauf banale. Il y a eu des victoires émotives, des défaites difficiles à encaisser et d'autres moments dont on se souviendra longtemps. On vous propose aujourd'hui les positions 5 à 1 de notre classement. Bonne lecture... et bonne année 2017!

Une semaine plus tard, les voitures de type stock-car ont pris le relais des bolides de rallye. Kevin Lacroix a mérité sa deuxième victoire de suite à Trois-Rivières en NASCAR Pinty's, devant Andrew Ranger et Alex Tagliani. Preuve que les efforts déployés par l'équipe de direction du GP3R pour rajeunir sa clientèle et diversifier son offre rapportent, le directeur général Dominic Fugère a annoncé que son organisation a enregistré une hausse de 25 % de ses billets vendus par rapport à l'édition de 2015.

Block a cependant déçu en piste, étant trahi par sa mécanique pendant la demi-finale du Championnat mondial de rallycross. Loeb et Solberg, deux sommités internationales dans le monde du rallye et du rallycross, n'ont pas monté sur le podium non plus. C'est plutôt le jeune Timmy Hansen qui a arraché la victoire, lui qui ne devait pourtant pas prendre part à la finale! La disqualification d'un pilote a cependant ouvert la voie au Suédois pour une place parmi les six participants à la manche ultime, qu'il a remportée de brillante façon.

Le Grand Prix de Trois-Rivières nous a habitué à la présence de personnalités influentes du monde du sport automobile. L'édition 2016, la 47e de l'histoire, a été particulièrement riche à ce chapitre avec les participations de Ken Block, Sébastien Loeb et Petter Solberg. Rarement avait-on vu autant de curieux autour des paddocks d'une même écurie pendant le GP3R. Reconnu pour ses vidéos de sports extrêmes visionnés des millions de fois sur les réseaux sociaux, Block a fait le bonheur d'une certaine tranche de la clientèle du Grand Prix, plus jeune celle-là.

En coulisses, le fait que la convention collective des professeurs de l'UQTR prend fin en 2017 a joué lourd dans la balance. Avec un déficit de fonctionnement de 10 M$ en 2015-2016, le recteur s'apprête à demander d'importantes concessions financières à ses employés et ne pouvait se permettre que le syndicat lui reproche l'arrivée d'une équipe de football, financièrement viable ou non.

Du côté de l'UQTR, on a toujours maintenu que le plan d'affaires du groupe ne tenait pas la route. C'est que l'Université désirait que le tout se fasse à coût nul pour elle. On voulait aussi que l'argent des investisseurs soit disponible pour toutes les équipes sportives des Patriotes. Dans le camp adverse, des intervenants qui ont pris part au lancement d'autres programmes, dont celui de Sherbrooke, ont martelé que le projet était viable.

Dans la région, ils sont quatre à avoir vécu l'ivresse de Rio de Janeiro. Même si elles ont été confinées à des rôles de réservistes, les Trifluviennes Marie-Ève Nault et Élissa Alarie ont fait partie des formations ayant remporté une médaille de bronze, respectivement en soccer et rugby à sept. De son côté, Hugo Houle, de Sainte-Perpétue, a vécu eu droit à une baptême olympique mouvementé avec une épreuve sur route éreintante qui a soulevé la colère des cyclistes. Contraint à l'abandon l'épreuve sur route, le cycliste de 26 ans a complété l'épreuve du contre-la-montre avec une 21e position, grâce à sa meilleure performance en carrière.

Les partisans des Cataractes sont passés par toute la gamme des émotions en 2016. Insatisfait de son équipe, Martin Mondou a multiplié les transactions, injectant une dizaine de vétérans de qualité. Puis il a passé à la moulinette son entraîneur Martin Bernard, qui n'arrivait pas plus à faire produire cet alignement bourré de vedettes à la hauteur de son potentiel. Le directeur-gérant a donc opté pour un pilote chevronné, Claude Bouchard, qui attendait sa deuxième chance dans la LHJMQ depuis... une décennie! Bouchard, plus flamboyant que Bernard, n'a pas raté ce retour. Cet ultime électrochoc a produit des fruits, et les Cataractes ont réussi à se frayer un chemin jusqu'en grande finale, là où ils étaient attendus depuis le jour 1 de la saison. Ils ont finalement été battus en cinq matchs par les Huskies en cinq matchs, dans une série où le bris de la glace à Rouyn-Noranda lors du deuxième duel a incité la LHJMQ à remodeler le calendrier, ce qui a défavorisé les Cataractes. Avec un noyau de jeunes susceptibles d'être de retour et l'expérience acquise au printemps 2016, les Shawiniganais ont promis de soulever la coupe du Président pour la première fois un an plus tard. Le début de saison prouve effectivement qu'ils sont parmi les favoris, mais la graduation prématurée du capitaine Anthony Beauvillier dans la LNH fait très mal. Aux dernières nouvelles, Beauvillier était toujours avec les Islanders. Et Mondou a moins de munitions à sa disposition pour magasiner sur le marché des transactions...

D'ailleurs, Beauvillier et Samuel Girard ont confirmé leur étiquette de patineurs d'exception, qu'ils traînent depuis le début de leur parcours au hockey junior. Beauvillier a amorcé l'année au sein d'Équipe Canada junior, puis il a mené son club jusqu'à la grande finale de la LHJMQ. L'athlète de 19 ans a ensuite réussi à se tailler une place dans la formation des Islanders de New York. Girard a été tout aussi spectaculaire. Il a terminé la saison régulière 2015-16 avant tant de panache, qu'il a été couronné le défenseur le plus productif dans tout le hockey junior canadien. À 17 ans! Repêché par les Predators de Nashville, ses 5'9'' et ses 165 livres ne l'ont pas empêché d'être le dernier défenseur retranché à leur camp d'entraînement cet automne. Depuis, Girard roule à un train d'enfer. Il pourrait atteindre le plateau des 100 points cette saison. Le duo Beauvillier-Girard est probablement le plus prolifique dans les rangs des Cataractes depuis la belle époque Patrice Lefebvre-Stéphan Lebeau au milieu des années 80.