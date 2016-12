Mikaël Zewski attend deux offres québécoises

(Trois-Rivières) Le dernier combat de Mikaël Zewski remonte à il y a plus d'un an, mais les promoteurs québécois du monde de la boxe continuent de s'intéresser à lui. Le pugiliste de Trois-Rivières a confirmé au Nouvelliste que le Groupe Yvon Michel (GYM) et Interbox déposeront des offres afin de l'enrôler dans leur écurie respective. Il attend de leurs nouvelles dans les semaines, voire les jours à venir.

«Je m'exprime bien dans les médias et j'ai une bonne base de fans ici. Mon but, c'est vraiment d'exploiter ça. Boxer à Las Vegas, c'est prestigieux, mais il n'y a rien comme sentir l'appui des spectateurs au Centre Bell.»

«Je ne veux pas sauter d'étapes, mais j'ai hâte de savoir où je m'en vais. Mon agent et moi avons un plan pour la suite et j'aimerais que ce soit au Québec.»

Plus important, le Trifluvien veut sentir qu'il fait partie d'une équipe, ce qui n'était pas le cas chez Top Rank. «Je n'ai rien contre lui, mais à l'époque, je n'avais pas le cellulaire du propriétaire Bob Arum. Yvon Michel (GYM) et Antonin Décarie (Interbox), oui! Ils savent que je veux organiser des galas à Trois-Rivières dans le futur, ce qui n'est jamais arrivé encore depuis que j'ai commencé ma carrière professionnelle [en 2010]. Il y a toute cette question de vision à long terme dont je dois parler avec eux.»

Il semble y avoir déjà un certain chemin de parcouru avec GYM. Zewski a d'ailleurs boxé sur certaines des cartes du groupe par le passé, lors de galas tenus au Québec. En ce qui a trait à Interbox, les échanges se sont surtout limités à des textos pour l'instant, mais l'intérêt demeure facilement perceptible, selon Zewski.

«C'est ce qu'ils nous disent et c'est ce que je sens. Sauf qu'ils ont eu un mois de décembre assez occupé avec leur gala à Trois-Rivières et le divorce avec Jean Pascal. De toute façon, je laisse Cameron gérer tout ça, il a l'habitude. Je ne veux pas jouer dans le dos des promoteurs non plus. Moi, mon but, c'est de remonter dans les classements avec les bonnes personnes pour m'épauler.»

C'est pourquoi il entrevoit 2017 avec plus d'optimisme que la dernière année. Pleinement rétabli de sa tendinite au coude gauche, Zewski n'a pas ménagé les efforts en 2016, en dépit de sa mésentente avec Top Rank, qu'il a largué durant l'automne. «Je pense à mon retour dans le ring à tous les jours. C'est la première fois en 18 ans que je ne fais pas un seul combat pendant une année. Je suis vraiment dû. J'ai hâte.»