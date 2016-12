Un fiasco à 72 millions $

S'ils ont laissé aller leur euphorie, c'est parce que l'entraîneur venait de clouer au banc le quart-arrière Brock Osweiler - et son contrat de 72 millions $ pour quatre ans - au profit de l'obscur Tom Savage. Même s'il n'avait pas lancé une seule passe depuis 2014, ce choix de quatrième ronde (135e au total) en 2014 a réussi à renverser la vapeur pour conduire les Texans à un gain in extremis de 21-20 contre Jacksonville grâce à 23 passes réussies en 36 tentatives, 260 verges de gains et, surtout, aucune interception.

Compte tenu de l'importance de la course aux éliminatoires dans laquelle les Texans sont plongés, disons que ça prenait du cran de la part de l'entraîneur Bill O'Brien pour clouer un joueur à qui on a déroulé le tapis rouge pas plus tard que cet été. Plus tôt cette semaine, O'Brien a même confirmé que Savage allait obtenir le départ samedi face aux Bengals.

Il faut dire qu'Osweiler n'a rien fait pour obtenir la faveur populaire, ou encore celle du personnel d'entraîneurs. À vrai dire, il peut même se compter chanceux d'avoir bénéficié d'une certaine clémence.

L'an dernier, Osweiler avait bien tenu le fort en l'absence de Peyton Manning avec les Broncos de Denver. Sans être ultra-dominant, il avait tout de même signé cinq victoires en huit matchs avec 1967 verges (245,9 verges/match), 10 passes de touché et seulement six interceptions. L'étanche défensive des Broncos n'avait certainement pas nui dans l'équation.

Quelques mois et 72 millions plus tard, Osewiler jouit toujours d'une défensive étanche mais semble avoir complètement perdu ses repères. Dans les principales catégories offensives, il se retrouve parmi les pires quarts du circuit Goodell, dont les verges amassées (2704, 26e), les passes de touchés (14, 23e), les interceptions (16, 2e), les passes complétées (59,6 %, 26e).

Pourtant, le produit d'Arizona State ne semble pas trop ennuyé par la pression dans le champ arrière. Dix-neuf quarts ont été rabattus plus souvent que lui (24 fois) cette saison. Allez donc savoir ce qui cloche!

Pendant que la situation derrière le centre fait couler beaucoup d'encre, la défensive des Texans sauve les meubles, malgré l'énorme absence de J.J. Watt. Houston représente l'équipe la moins généreuse avec 306,5 verges par match et se trouve au 12e rang au chapitre des points accordés (21/match).

Si les Texans conservent leur priorité devant les Titans du Tennessee au sommet de leur section - les deux équipes ont rendez-vous le 1er janvier en clôture du calendrier régulier - ils devront certainement une fière chandelle à leur unité défensive qui aura sauvé le derrière de l'homme aux 72 millions $.

Après les règnes infructueux de David Carr et Matt Schaub à la tête de l'offensive, les Texans ont toutes les misères du monde à trouver un meneur de jeu digne de ce nom. Depuis deux ans, les Brian Hoyer, Ryan Mallett, T.J. Yates, Brandon Weeden, Ryan Fitzpatrick et Case Keenum ont défilé derrière le centre, sans succès. L'ère Osweiler - et ses 37 millions $ garantis - est loin d'être partie pour la gloire et pourrait s'avérer de courte durée.

Pendant ce temps, les Broncos de Denver doivent se réjouir que le potentiel successeur de Peyton Manning ait refusé leur offre alléchante de 16 millions $ par saison et 30 millions $ garantis...