Alex Beaucage parmi l'élite provinciale

Depuis le début de la campagne, le fils de l'ancien joueur professionnel Marc Beaucage totalise 22 points en 32 rencontres de saison régulière et Challenge CCM. Ces chiffres reflètent bien la progression observée chez le numéro 9 des Estacades au cours des derniers mois.

«Il a toujours été un joueur avec un sens du hockey au-dessus de la moyenne, mais il n'était pas le plus costaud ni le plus explosif sur patins. Dans la dernière année, il a beaucoup grandi et a été capable d'améliorer son patin. Ça lui permet de faire ressortir ses habiletés offensives», vante son entraîneur aux Estacades, Frédéric Lavoie.

Cet été, Beaucage avait d'abord été retenu parmi 43 joueurs de 15 ans pour participer à un camp préparatoire. Jeudi, son nom a été inscrit sur la liste finale des 20 heureux élus. «Ça le place parmi les 12 meilleurs attaquants au Québec dans son groupe d'âge», ajoute Lavoie.

Beaucage succède du même coup à Cédric Desruisseaux et Shawn Element qui avaient été choisis l'an dernier dans cette formation.

Ainsi, du 28 au 30 décembre, Beaucage accompagnera Équipe Québec U16 lors de deux rencontres qui seront disputées face aux étoiles de moins de 17 ans du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), à Châteauguay. En plus de lui permettre d'obtenir une visibilité accrue en vue du prochain repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, ces rencontres serviront de préparation dans l'espoir d'obtenir un poste au sein de l'équipe qui participera au Défi mondial des moins de 17 ans.

Beaucage ne sera d'ailleurs pas trop dépaysé au sein de l'équipe provinciale alors que son entraîneur chez les Estacades, Frédéric Lavoie, a obtenu les guides de la formation. Pour Lavoie, il s'agit d'une première à la barre de cette équipe.

«Je vois ça comme une belle opportunité d'aller chercher un autre bagage, de nouvelles façons de faire en côtoyant d'autres entraîneurs. C'est toujours bénéfique, ce type d'expérience.»

En plus de Beaucage et Lavoie, on retrouvera Steve Mongrain (ancien entraîneur des gardiens des Estacades, aujourd'hui avec les Cataractes) et Stéphane Roberge (gérant de l'équipement chez les Estacades) avec Équipe Québec U16.