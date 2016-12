Une bonne cuvée pour les Diablos

(Trois-Rivières) La plus récente cuvée des Diablos du Cégep de Trois-Rivières, qui a vu sa saison prendre fin au premier tour éliminatoire en deuxième division du réseau collégial, a vraisemblablement réussi à attirer l'attention des différents programmes du circuit universitaire de football québécois. Jusqu'à présent, cinq protégés de l'entraîneur François Dussault ont arrêté leur choix sur leur prochaine formation et quelques autres pourraient les imiter sous peu.

Ainsi, Cédric Mignault (Carabins de l'Université de Montréal), William Frost et Jesse Bellemare (Redmen de l'Université McGill), William Garceau (Vert et Or et l'Université Sherbrooke) et Louis-Félix Lépine (Gaiters de l'Université Bishop's) passeront au niveau supérieur en 2017.

«C'est ma première année à la barre des Diablos, alors je n'ai pas vraiment de comparatif sous la main. Mais je suis fier de cette première cuvée. Je m'attends à doubler ce nombre pour les prochaines années. Et mon objectif ultime serait que 90 à 95 % des joueurs poursuivent leur route vers le réseau universitaire», souligne le grand manitou des Diablos.

Du lot, la signature du joueur de ligne défensive Mignault retient particulièrement l'attention. Seul membre des Diablos à s'être faufilé sur l'équipe d'étoiles de la deuxième division du RSEQ, le colosse de 6pi 3po et 270 lbs avait l'embarras du choix. Après avoir totalisé 17,5 plaqués et un sac du quart en 2016, Mignault a choisi les Carabins, champions de la Coupe Vanier en 2014 et finaliste en 2015. Cette formation comptait déjà sur les produits de la région Jean-Sébastien Bélisle, Louis-Philippe Bourassa, Jonathan Glaou-Boissonneault, Guillaume Girard et Frédéric Laplante-Thompson. «Il avait l'opportunité d'aller pas mal où il voulait. C'est un gars qui possède un énorme potentiel», souligne Dussault.

Du côté de McGill, on comptera le quart-arrière William Frost et le joueur de ligne défensive Jesse Bellemare. Chez les Redmen, ils rejoindront un alignement qui comptait sur quatre anciens Diablos la saison dernière (Yvan Desjardins, Benjamin Carré, Olivier Therrien et Simon Cossette) en plus de l'entraîneur-adjoint Olivier Turcotte-Létourneau, ex-Diable en chef.

Frost s'est particulièrement fait remarquer par sa mobilité en 2016. Limité à 1264 verges par les airs, il s'est hissé parmi les quarts les plus efficaces au sol avec une récolte de 408 verges.

Bellemare a pour sa part totalisé 24,5 plaqués et 9 plaqués pour perte de terrain en 9 matchs.