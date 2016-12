Dans les coulisses du hockey senior A

À noter que le BigFoot d'ANDRÉ ALIE et le Bellemare d'ANDRÉ LACHANCE ont respectivement quatre et deux matchs de plus à disputer que les meneurs... Toujours au menu de la dernière soirée au calendrier 2016, Saint-Léonard sera à La Tuque tandis que Louiseville accueillera Joliette vendredi... Bref, la position de tête pourrait basculer avant la pause de Noël.

MICHAËL BÉLANGER, JULIEN GAGNÉ, LOUIS-PATRICE GIGUÈRE et GUILLAUME NADEAU y ont été pour beaucoup dans la victoire de l'équipe madelinoise vendredi dernier à Windsor. Le gardien de but NADEAU a été nommé l'étoile RDS du match par ses pairs...

Le Trifluvien MICHEL DUMONT (arbitre de patinage de vitesse courte piste à travers le globe) rentre à la maison à la suite d'une nouvelle expérience qu'il a vécue en prévision des prochains Jeux olympiques de Corée du Sud en 2018. Il est revenu enchanté des installations à ce jour.

L'officiel DUMONT, en passant, sera d'office au Championnat canadien senior à la mi-janvier à l'aréna Maurice-Richard. «Camper le rôle d'arbitre en chef à ce niveau, c'est l'équivalent d'une participation à la finale de la Coupe Stanley», de faire remarquer DUMONT. Bon point, MICHEL!

JIMMY BOISVERT a confirmé sur sa page Facebook qu'il sera de la course aux prochaines élections municipales à Trois-Rivières. Il convoitera un poste de conseiller municipal. Il annoncera ses couleurs en janvier. Ainsi, la rumeur lancée dans une récente chronique s'est avérée juste.

La fiche du skip YVES ST-LOUIS demeure immaculée à la pause du temps des Fêtes dans la Ligue de compétition au club de curling Grand-Mère. Ce dernier joue en compagnie de SERGE BOURASSA, JACQUES LEMAY et SERGE TROTÉCHAUD.

Dans des conditions assez difficiles, les frangins CARON (FERNAND et MARC) ont fait face à la musique lors de la deuxième rencontre de patin de vitesse sur glace, dans la série 2016-2017 de Marathon Skating International (MSI), qui se tenait le week-end dernier au Lake Placid Olympic Oval dans l'État de New York. Ceux-ci ont bien tiré leur épingle du jeu en alternance au rayon des médailles dans la catégorie 70-79 ans pour grimper sur les deux plus hautes marches du podium au 21 km (samedi) et au 42 km (dimanche). Un écart de seulement une seconde les a distancés lors des deux épreuves. Prochain rendez-vous: Skate The Lake Portland, en Ontario, les 28 et 29 janvier.

Je me suis laissé dire que le groupe Eye of the Tiger Management présenterait une autre carte de boxe en plein air à l'Amphithéâtre Cogeco le 17 juin 2017.

Avec une récolte de trois buts et deux mentions d'aide, GUILLAUME LEFORT de l'Auberge Mont-Carmel H10 a été nommé l'étoile de la semaine au dekhockey 3R.

On dit le plus grand bien du jeune joueur de soccer XAVIER LANEUVILLE, fils de MARIE-CLAUDE ALARIE et MICHEL LANEUVILLE de Trois-Rivières. Celui-ci était membre à part entière de l'Académie de l'Impact (14-15 ans). XAVIER est le petit-fils du réputé docteur RÉJEAN ALARIE, l'un de ses plus grands admirateurs.

ANDRÉ YOUNG et son fils ÉRIC (Groupe Entourage Spectacles) carburent ces temps-ci au rythme du hockey de la LNH à Sunrise et aux courses sous le soleil de la Floride. La belle vie quoi...