Excellent départ pour Marc-André Bergeron

«Ça augure bien. Si j'avais eu des difficultés dans les deux premiers matchs, ça regarderait mal. Mais au contraire, j'ai du temps pour faire mes jeux. En même temps, il faut que je prenne mon gaz égal même si ça va bien. Je dois continuer dans la même veine. En bout de ligne, je le répète et ce n'est pas un secret pour personne, mon but n'est pas de rester ici, c'est de terminer l'année dans la LNH et participer aux séries de la Coupe Stanley.»

Même si l'ambiance est plaisante dans le nord de l'Ohio, Bergeron rappelle que son séjour à Cleveland n'est qu'un passage obligé qui lui permettra, espère-t-il, de déménager un peu plus au sud de l'État d'ici quelques semaines, voire quelques mois. À Columbus, plus précisément.

«On me donne tout le temps de jeu que je peux prendre. Je joue à cinq contre cinq, en avantage numérique et même un peu en désavantage numérique», ajoute celui qui évolue en compagnie du vétéran Jaime Sifers à la ligne bleue.

Visiblement, Bergeron n'est pas le seul à apprécier le début de son séjour à Cleveland. Questionné par les journalistes locaux après la victoire de mardi soir, l'entraîneur John Madden semblait heureux du rendement de son nouveau vétéran, qu'il a affronté à plusieurs reprises dans sa précédente carrière de joueur.

«C'est un gars qui se montre très patient avec la rondelle. Il voit très bien le jeu et peut autant ralentir le tempo du match que l'accélérer, selon les besoins. Il est un joueur intelligent et plus il va jouer, plus il pourra nous démontrer de choses», a commenté le triple vainqueur de la Coupe Stanley (2000, 2003, 2010).

Madden a néanmoins soulevé une bourde de Bergeron qui a coûté un but lors d'une attaque massive des Monsters qui a permis aux Checkers de créer l'égalité en début de troisième période. «Il a bien joué... sauf pour un revirement. Mais ce sont des choses qui arrivent.»

Bergeron admet avoir quelque peu cafouillé sur ladite séquence. «On a un grand nombre de jeux différents en sortie de zone en avantage numérique. Et il y a eu un peu de mésentente, ce qui a créé un cafouillage et nous avons accordé un but», raconte le Trifluvien.

«Mon style de jeu permet de créer beaucoup d'offensive, mais oui je vais parfois commettre des erreurs. Jusqu'à maintenant, je crois que j'ai réussi à garder ça du côté positif de l'équation.»

À ses premiers coups de patins de l'année, Bergeron a rapidement dû s'adapter à une nouvelle réalité du hockey professionnel en Amérique du Nord: le jeu à trois contre trois en prolongation. «C'était la première fois de ma vie que je jouais dans une telle situation. C'est tout un changement! Disons que tu es mieux de patiner sinon tu vas mal paraître... et vite à part ça!»

Il faut croire que ce baptême s'est avéré un succès puisque Bergeron a enfilé le but gagnant avec son arme de prédilection, un tir frappé du haut de l'enclave.