Gabryel Boudreau avec les Patriotes

Boudreau, qui a conclut sa carrière dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec en 2016 avec un total de 182 points en 201 matchs avec Baie-Comeau, Chicoutimi et Gatineau, devrait apporter une bonne dose d'offensive à la troupe de Marc-Étienne Hubert... déjà la meilleure de la Ligue de l'Ontario.

À 5 pi 11 po et 170 lbs, le nouveau venu entre à merveille dans le moule habituel des joueurs des Patriotes.

«Il va nous donner une profondeur qui est vraiment intéressante. Il va aller à merveille dans notre alignement et dans notre identité. Il a une bonne vitesse et il est en bonne condition physique. Il a beaucoup de bonnes habiletés, un bon tir et c'est un atout sur l'avantage numérique. C'est vraiment un ajout de haute qualité», souligne l'entraîneur-chef des Patriotes, qui voit en cet ajout une bonne façon de parer à la perte de Marc-Olivier Mimar, qui devrait être absent pour plusieurs semaines, blessé au bassin.

Repêché par les Sharks en 2013, le 49e joueur à être nommé lors de cet encan, Boudreau n'a pas été en mesure de parapher un contrat avec l'équipe de la Californie. Après avoir joué deux matchs des séries éliminatoires avec le club-école des Sharks l'an dernier, il a dû se contenter d'un contrat de la ECHL avec les Cyclones de Cincinnati. Peu utilisé, il n'a amassé que deux points en 13 rencontres.

«Je ne suis pas entré dans les détails, mais je crois qu'il n'avait pas été en mesure d'obtenir le contrat qu'il voulait (avec les Sharks). Ce que je sais, c'est qu'en début de saison, il était au camp des Predators de Nashville. Jean-Philippe Glaude, qui est recruteur pour les Predators, m'a donné de très bons rapports à son sujet.»

C'est par l'entremise de son ancien club, les Saguenéens de Chicoutimi, que les premières discussions se sont entamées entre Hubert et Boudreau. D'autres universités ont aussi cogné à la porte, ainsi que les Marquis de Jonquière dans la LNAH. D'ailleurs, l'attaquant s'est entendu avec les Marquis, avec lesquels il a disputé deux matchs et devrait continuer jusqu'au 31 décembre, date limite pour les joueurs recrue de quitter les rangs professionnels sans être déclarés inéligibles pour un an.