Tennis 3R: des débuts prometteurs

La bonne nouvelle, c'est que les dirigeants n'ont pas besoin de l'aide des vedettes pour attirer des adeptes de la petite balle jaune sur la rue Marion!

Après deux mois d'activités, Tennis 3R trace un premier bilan encourageant. Du matin au soir, 75 % des terrains sont occupés autant par des membres que par des clients occasionnels, explique Loranger.

Devant cette belle réponse du public, les propriétaires Carl Gravel et Francis Bouchard ont annoncé qu'ils iraient de l'avant avec la deuxième phase des travaux. Les installations passeront alors de 40 000 à plus de 80 000 pieds, pour des investissements totaux d'environ 11 millions $.

«D'ici la fin du mois de mai, nous organiserons six tournois», mentionne le directeur technique, qui accueillera d'abord les meilleurs espoirs de la province dans le cadre de la Coupe junior Banque Nationale, les 21 et 22 janvier. Une compétition régionale se tiendra en février, puis en mars, trois fins de semaine sur quatre seront consacrées à des tournois au Tennis 3R.

«Aucune ville ne vibrera autant au rythme du tennis que Trois-Rivières durant le mois de mars. De plus, nous recevrons un tournoi en double qui sera exclusif sur la scène provinciale. On commence déjà à développer une offre diversifiée et Tennis Québec l'apprécie.»

Charles Loranger estime qu'environ 50 joueurs s'adonnent au tennis en simple présentement dans le nouveau centre, tandis que près d'une centaine de personnes font de même en double. «Nous comptons autour de 160 membres pour l'instant, en plus des non-membres.»