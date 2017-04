Troublantes turbulences

Martin Francoeur

Comme opération de relations publiques ratée, on ne pouvait pas trouver de meilleur exemple. La compagnie aérienne United est au coeur d'une tempête comme on en voit rarement depuis la diffusion, dimanche, de vidéos concernant l'expulsion brutale d'un passager du vol 3411 assurant la liaison entre Chicago et Louisville, dans le Kentucky. Un fiasco sur toute la ligne.