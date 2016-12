Stéphan Frappier

(Trois-Rivières) C'est dans la tradition de sabrer une bonne bouteille de champagne la veille du Nouvel An. Le député fédéral de Saint-Maurice-Champlain, François-Philippe Champagne, aura doublement raison de célébrer l'arrivée de 2017 puisqu'il a été désigné Personnalité de la dernière année par l'équipe éditoriale du Nouvelliste. Il succède ainsi au maire Yves Lévesque qui avait reçu le titre l'an passé. Voilà une nomination bien méritée pour ce Shawiniganais que l'on remarque de plus en plus sur la scène de la politique fédérale.