Nous, en 2016

Martin Francoeur

(Trois-Rivières) Dans quelques jours à peine, 2016 ne sera plus qu'un souvenir. Le temps des Fêtes nous fera entrer de plain-pied dans une nouvelle année et on n'a à peu près aucune idée de ce que celle-ci nous réserve. À travers la dinde, les échanges de cadeaux, les soldes de l'Après-Noël, les dessins animés de Ciné-Cadeau, le réveillon, la messe, le Bye Bye et les rassemblements familiaux, il peut être approprié de faire une pause dans cette période sans doute la plus effrénée de l'année. De prendre un temps d'arrêt pour revenir sur l'année qu'on a passée et se souhaiter le meilleur pour celle qui vient.