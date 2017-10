Je suis fier de toi, Vincent

J'aurais pu commencer ce texte par Alexis, Jakob, Dawson, Samuel, Mathis, Josué, Thomas, William ou Zachary. Mais j'ai décidé d'arrêter mon choix sur Vincent.

Pourquoi? Parce que Vincent c'était la carte cachée et la boîte à surprise. L'«outsider». Le vétéran (!?) joueur de deuxième année moustique B l'an dernier. Il est arrivé au camp d'entraînement en plongeant sur les balles frappées dans le champ centre et en essayant de frapper à peu près tout ce qui bouge au marbre. Je le surnommais d'ailleurs «Guerrero» en référence à Vladimir Guerrero, un ancien joueur des Expos de Montréal.

Vincent a connu une très bonne saison au bâton, un des meilleurs de l'équipe... et le voici en finale des championnats provinciaux Moustique A de baseball à Varennes. Il est au bâton en 3e manche et l'arbitre vient d'appeler une 3e prise contre lui. La balle semblait balle... mais bon. Vincent n'est pas d'accord et il se met à pleurer. Incapable de se contenir. Il pleure solide et il est fâché. On est pourtant en avance 1-0 dans le match, mais Vincent n'est plus là. Il est ailleurs.

L'équipe adverse (Saint-Basile) réussit à marquer un point en 5e manche et on arrive à la dernière manche à égalité 1-1. Le match est très serré et la tension est à son maximum dans le parc. Vincent sera mon premier frappeur à notre tour au bâton et il traîne de la patte avant d'aller en défensive. Les larmes ne sont pas encore sèches et son visage est marqué. Je décide de le garder au banc, pour la seconde fois du match... et Vincent se remet à pleurer de nouveau.

Je dois absolument trouver une solution et vite... sinon Vincent risque de causer notre perte en fin de 6e. Je prends Vincent à l'écart. Je n'ai pas beaucoup de temps, Mathis est au monticule en début de 6e et les gros frappeurs de Saint-Basile s'en viennent. J'ai déjà convenu avec coach Marc-Antoine que Will va venir lancer contre eux. Je joue au psy avec Vincent. J'essaie de le ramener mais les time-outs, ça n'existe pas au baseball, et là, tout va trop vite.

Mathis vient de donner un but sur balles, suivi d'un retrait sur des prises. Je vais parler à Vincent à nouveau, il n'a pas bougé, pas bronché. Visiblement, mes paroles n'ont pas eu l'effet souhaité. Mathis va chercher un 2e retrait contre le 2e frappeur de Saint-Basile. Je retourne voir Vincent qui cette fois a mis son casque et ses gants. Un autre speech. Les larmes sont encore présentes, mais un peu moins... J'ai quand même un début de lueur d'espoir avec lui.