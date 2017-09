Une pétition contre l'oléoduc 

Le Nouvelliste

Une pétition contre le passage de l'oléoduc Énergie Est a été déposée à la greffière de la Ville de Trois-Rivières lundi matin. Cette pétition est le fruit d'un été de travail à aborder les citoyens dans les fêtes de district et par le porte-à-porte. Elle a permis à ces derniers d'exprimer leur désaccord à ce pipeline par cette démarche démocratique. Plus encore, elle a permis aux bénévoles d'aller vers les citoyens et leur fournir de l'information importante en rapport avec le possible passage de l'oléoduc dans Trois-Rivières et sous le Saint-Maurice, en amont de notre principale prise d'eau potable.