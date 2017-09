Fini les devoirs à la maison

Je suis allé à l'école primaire à pied, nous avions 20 minutes de récréation et nous retournions dîner à la maison. Nous revenions à l'école, toujours à pied, avec un autre 20 minutes de récréation en après-midi.

Puis, c'était le retour à la maison avec des devoirs, épellation, tables de multiplication, conjugaison, etc. Les congés étaient beaucoup moins nombreux que maintenant et nos parents se faisaient un devoir de nous aider à la maison.

Je me pose ces questions car ce matin une jeune fille du secondaire est venue me vendre, du fromage pour financer ses activités parascolaires. Le coût était de 6 $. N'ayant que des 25 cents, je la paye. Mon épouse me voyant lui donner le dernier dollar, me dit qu'elle a quatre dollars. Je demande à la jeune fille de me remettre quatre dollars pour lui remettre deux pièces de deux dollars. Elle me donne quatre pièces de 25 cents et me regarde en me disant qu'elle ne comprenait pas ce que je voulais dire. Puis elle me dit qu'elle ne sait pas compter, avec les 5¢, 10¢ ou 25¢.

Voyant cela, je lui ai dit que tout était bien comme cela. Où s'en va notre relève?

Denis Hamel

Shawinigan