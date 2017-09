Quand le jupon dépasse

Ce qui est plus suspect, cependant, c'est l'empressement de monsieur Bertrand à communiquer la chose à son soi-disant adversaire, Yves Lévesque. Là, le jupon commence à dépasser.

Et la surprenante et tardive candidature de monsieur Bertrand prend de plus en plus les allures d'une manoeuvre du camp Lévesque pour diviser le vote des mécontents en vue d'assurer la réélection de celui-ci.

En 2013, on s'en souviendra, Yves Lévesque avait été réélu sans avoir obtenu la majorité absolue des voix suite à la candidature peu attendue de Catherine Dufresne.

On dirait bien que l'histoire se répète. Il ne faudrait peut-être pas sous-estimer l'intelligence des citoyens de Trois-Rivières.

Gilles Leycuras

Trois-Rivières