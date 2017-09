Changement de cap nécessaire à la Ville de Shawinigan

En tant que citoyen de Shawinigan, je constate depuis plusieurs années qu'il existe d'importants problèmes dans l'administration municipale. Non seulement le niveau d'endettement de la Ville et les taxes foncières ont connu une hausse faramineuse, mais les services ont beaucoup diminué.

En fait, les citoyens, notamment ceux des différents secteurs, se considèrent comme de simples pourvoyeurs de fonds sans bénéficier de services adéquats en retour. Il existe aussi un réel problème de transparence dans la gestion des finances municipales. Il est très difficile d'obtenir de l'information sur les dépenses considérables que la Ville engage avec l'argent des citoyens.

Le maire dirige la ville de façon autoritaire et n'est pas à l'écoute des citoyens. La gestion de la réforme toponymique et des services supralocaux en sont de bons exemples.

Devant ces constats déplorables, j'ai décidé de poser ma candidature à la mairie de Shawinigan en vue d'offrir aux citoyens un mode de gestion qui vise à répondre aux besoins réels des citoyens.

Il importe de donner un sérieux coup de barre à la gestion des finances de la Ville. Depuis 2009, la dette de Shawinigan a doublé. En fait, le niveau d'endettement de la Ville équivaut maintenant à deux fois ses revenus. La réfection des infrastructures souvent invoquée par le maire n'est pas un problème unique à Shawinigan et ne peut expliquer à elle seule la forte progression de l'endettement.

Il faut donc entreprendre un sérieux programme de réduction de la dette avec des objectifs précis. Il ne s'agit aucunement de freiner les initiatives destinées à assurer le développement économique et la création d'emplois.

La rationalisation des dépenses ne doit pas non plus se faire au détriment des services aux citoyens: déneigement, état des routes et entretien, etc. Je propose tout d'abord d'analyser chaque poste de dépenses en tenant compte des priorités. Par exemple, comment la direction de la Ville peut-elle gaspiller autant d'argent à vanter son mode de gestion sur toutes les tribunes, alors que la réalité est tout autre?

Je tiens aussi à redonner aux citoyens la confiance en leur administration municipale en adoptant une politique de transparence. Les citoyens confient d'importants montants à l'administration municipale et ils sont en droit de s'assurer que la Ville utilise ses ressources de façon efficace et rentable.

Je veux être la voix de tous les citoyens. Les demandes et les problèmes soulevés par ceux-ci méritent non seulement notre attention, mais une recherche concrète de solutions. Il faut savoir écouter, respecter et reconnaître le bien-fondé des éléments soulevés.

Le rapport de force entre la Ville et ses secteurs doit être plus équilibré et être fondé sur l'équité. Chaque conseiller municipal sera encouragé à jouer véritablement son rôle, c'est-à-dire à faire valoir les préoccupations et les besoins des citoyens de son district.

Pour nos citoyens, riverains et non-riverains, et pour nos entreprises de toute taille, il faut diminuer le taux de taxation en tenant compte de leur capacité de payer. Nous serons ainsi en mesure de freiner l'exode des citoyens et d'attirer de nouvelles entreprises dans notre municipalité.

J'invite tous les acteurs économiques à faire valoir leurs idées et à faire équipe avec nous dans le but de redynamiser notre ville. En encourageant les investissements et en redonnant confiance en nos capacités, nous pourrons créer des conditions favorables à la création d'emplois et assurer ainsi une plus grande prospérité.

Le style de leadership que je propose ne sera pas axé sur la promotion de l'image du maire. La situation préoccupante de notre ville et les enjeux auxquels nous devons faire face posent un véritable défi et il importe plus que jamais de s'attaquer aux priorités et de tirer parti des forces qui nous démarquent.

La nouvelle approche que je propose marque un important changement de culture, soit l'implantation d'une réelle démocratie dans notre ville axée sur les valeurs fondamentales d'écoute, de respect, de transparence, d'équité envers les citoyens et de rigueur dans les finances municipales.

Ensemble, redonnons la ville aux citoyens!