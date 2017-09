Éclipse de la mémoire

Je suis surpris de lire dans le journal et de voir à la télévision différentes informations sur les éclipses solaires les plus récentes survenues.

Ou bien les gens sont trop jeunes ou bien les autres ont oublié l'éclipse solaire du 20 juillet 1963 qui est passée sur la Mauricie et que le meilleur endroit pour l'observer était Grand-Mère.

Je me souviens des lunettes distribuées par la brasserie Labatt. J'ai eu le plaisir de l'observer de chez moi à Shawinigan.

Même dans Wikipédia, on ne la mentionne pas. Par contre, si on cherche sur Google «éclipse du 20 juillet 1963», on trouve des renseignements sur cette éclipse. On a la liste des villes où l'éclipse est passée, on ne parle pas de Shawinigan ni même de Grand-Mère!

Ce qui est remarquable, c'est que cette éclipse est survenue six ans jour pour jour avant que l'homme pose le pied sur la lune.

On parle beaucoup d'assurer la survie de l'humanité en allant vers la planète Mars. Mais il faudrait qu'il y ait des femmes! À quand la première femme sur la lune?

André Thibaudeau

Shawinigan