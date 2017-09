Quelle fierté pour Shawinigan et son cégep!

J'ai assisté en fin de semaine dernière au Forum des idées qui s'est tenu à Saint-Hyacinthe en présence du premier ministre Couillard et de la majorité de son conseil des ministres. J'ai éprouvé une grande fierté à constater le consensus national des acteurs du numérique inhérent au pouvoir d'influence que jouent la Ville de Shawinigan et son Digihub. Affirmé autant par le premier ministre que par tous les panelistes de ce Forum, Shawinigan est vue comme un modèle moderne de développement économique.

D'ailleurs, le maire Angers et le directeur du Digihub Philippe Nadeau font partie du petit groupe qui est à l'origine d'un manifeste collectif proposant l'implantation de réseaux régionaux de hubs innovants partout sur le territoire québécois. L'idée étant d'accompagner les régions à développer leur économie aux couleurs de l'avenir. À constater l'admiration des acteurs de cette révolution industrielle devant ce qui se fait à Shawinigan, il ne serait pas étonnant que notre ville obtienne la responsabilité d'implanter le siège social de ce réseau de hubs innovants.

En tant que directeur général du Collège Shawinigan, je ne peux que me réjouir de cette reconnaissance nationale qui est accordée à Shawinigan. En effet, si le cégep est intimement lié au Digihub, c'est principalement en raison des aspects liés à la formation et à l'innovation.

Ainsi, il va sans dire que ce projet de hubs innovants intéresse au plus haut point le seul établissement d'enseignement supérieur de Shawinigan. Puisque le potentiel d'innovation découlant du numérique est astronomique, on ne peut envisager un développement efficace et pérenne sans y voir la riche contribution des établissements collégiaux et universitaires. Je peux affirmer que le Collège Shawinigan a été fier de s'engager dans ce développement du Digihub et qu'il continuera à le faire.

Les regards ambitieux qui sont tournés vers Shawinigan témoignent de la justesse des actions posées pour revitaliser l'économie et la projeter vers l'avenir. En tant que partenaire de la Ville, le Collège Shawinigan est très fier de ce positionnement national.