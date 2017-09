Carrefour des lecteurs

Mon vote vous est assuré et j'ai très hâte de me sentir une citoyenne à part entière à Trois-Rivières

En plus du centre-ville, si cher à M. Lévesque, l'argent de nos taxes aurait dû servir à combler des besoins, négligés et pressants, dans les autres secteurs. Un exemple: l'état lamentable de nos rues.

Dans plusieurs magasins et organisme de la région, on accorde des rabais aux gens du troisième âge lors de leurs achats car on sait que leur pouvoir d'achat n'évolue pas aussi vite que l'inflation. Ce n'est pas avec des augmentations de pensions de vieillesse de moins de 2$ par mois que l'on va rejoindre les hausses de tous les produits.

Alors que s'amènent les élections à Trois Rivières, je serais prêt à voter pour un maire qui serait d'accord pour accorder aux 65 ans et plus une réduction de taxes foncières sous forme de pourcentage. La plupart des aînés paient des taxes depuis des dizaines d'années et ont contribué à l'essor de la ville qui se traduit maintenant par un surplus de 11 millions.

Un retraité voit son pouvoir d'achat tributaire de ses rentes stagner avec de minuscules augmentations annuelles. Chaque hausse de taxe, du prix de l'essence et de la plupart des biens de consommation ampute son niveau de vie et finit souvent par l'obliger à se départir de sa maison. C'est bien beau les projets gigantesques, mais il serait bon que quelqu'un s'intéresse aux gens qui ont bâti cette ville et qui peinent à s'y maintenir. Les retraités ne roulent pas tous sur l'or et n'ont pas tous des condos en Floride et la perte de leur pouvoir d'achat est pour plusieurs une tragédie qui s'infiltre graduellement, transformant la tranquillité d'esprit dont ils ont besoin en un stress dont ils pourraient se passer.

Jean Noel Béliveau

Trois-Rivières