Un banquet pour le centenaire du scoutisme à Trois-Rivières

L'anniversaire de Robert Baden-Powell du 22 février de chaque année nous rappelle qu'il y a plus de 110 ans naissait un mouvement qui allait devenir le phénomène jeunesse le plus important et le plus répandu à travers la planète. Souvent copié, souvent comparé par le monde de l'enseignement, souvent jalousé, toujours perçu comme une menace par les régimes dictatoriaux mais aussi toujours invité à défendre les valeurs les plus nobles d'une nation et à reconstruire les sociétés libérées du joug de l'oppression, le scoutisme aura traversé bien des tumultes au cours du siècle dernier et cette résilience est liée au simple fait que ce mouvement offre aux jeunes un espace de liberté où ils peuvent affirmer leur appartenance pleine et entière à la société dans laquelle ils évoluent.

Avec ce 100e anniversaire du scoutisme à Trois-Rivières, les différentes recherches pour retracer l'histoire de ce mouvement dans les limites de la Ville nous auront appris que l'acte de création de la première unité scoute trifluvienne, sous l'enseigne de la Boy-Scout of Canada, remonte au 17 novembre 1917 sous la présidence de monsieur Charles Ross Whitehead, alors fondateur et PDG de l'entreprise Wabasso, cofondateur de la papetière Wayagamack et aussi commandant du Three Rivers Regiment, aujourd'hui nommé 12e Régiment blindé du Canada à Trois-Rivières.

Plusieurs activités pour souligner cet anniversaire ont eu lieu durant toute cette année 2017 et, pour clore dignement ce centenaire dont il n'existe que très peu d'équivalents à travers tout le Canada, un grand banquet aura lieu le samedi, 16 septembre prochain à compter de 17 h, au manège militaire du 12e Régiment blindé du Canada à Trois-Rivières. L'enceinte de ce bâtiment - classé monument historique fédéral depuis 1991 - offrira une ambiance unique, digne des grands évènements trifluviens, pour montrer à tous les illustres origines du mouvement scout et mettre en lumière celles et ceux qui oeuvrent bénévolement à former les jeunes à devenir des citoyens confiants dans leurs moyens et utiles à la société.

Pour tous les scouts d'hier et d'aujourd'hui, indifféremment de l'association à laquelle ils appartiennent, vous êtes invités à prendre part à ce grand banquet et participez à une soirée animée sous l'enseigne du souvenir. Pour s'inscrire, il est demandé de visiter le site Internet du groupe scout 1er Trois-Rivières et dont l'adresse est la suivante: http://gr1ertr.wixsite.com/100ans/banquet. Les inscriptions pour le banquet doivent se faire avant le 8 septembre.

Denis Lessard

Président du comité du 100e

Trois-Rivières