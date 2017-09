Continuant mon chemin, mes yeux sont attirés sur une vitrine sans trop de couleurs ni artifices. C'est le «magasin de vérité».

Je veux bien en connaître le prix. La vendeuse m'offre deux choix: la vérité totale ou la vérité qui fait mon affaire. Je prends le premier choix, bien évidemment.

- OK, je vous donne le mode d'instruction et ce qu'il en coûte, me dit-elle.

La vérité totale:

- Elle est entière et ne se laisse pas imposer n'importe quoi.

- Elle cherche à comprendre naturellement ce qui est vrai.

- Elle n'accepte pas les illusions.

- Elle tasse les apparences pour exposer la réalité.

- Elle ne désire pas non plus l'appui des autres.

- Son prix est juste et sans taxe, sinon elle risquerait de se corrompre en administration. En réalité, il en dépend de vous pour en connaître sa véritable valeur en la mettant en pratique...

Euh! La prenez-vous pour apporter ou désirez-vous l'utiliser tout de suite?

- Oh! Pour le moment j'aime bien ma vérité, elle fait mon affaire et ne me dérange pas trop. De toute façon, mes commissions sont déjà faites et mon sac est suffisamment lourd comme ça. Et, à vous écouter, je serais obligé de changer de manière de vivre. Non! Elle est trop cher payée, votre vérité.

- Vous avez raison, elle coûte cher, mais je dois spécifier que ce n'est pas ma vérité, c'est la vérité tout simplement.

Comme la plupart des gens qui entrent ici avec de bonnes intentions, bien trop préoccupés par la vie elle-même, le besoin de se leurrer encore domine leur vie. N'ayant plus de repères, leur morale dépasse le bon sens. On appelle le mal bien et le bien mal. Et on le croit! La société d'aujourd'hui est simplement le reflet de nous-mêmes à notre indifférence.

Yvan Hould

Bécancour