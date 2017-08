Quelle est la «valeur foncière» d'un château... de cartes?

Les élections municipales approchent, c'est sûr! On le sent à la lecture d'opinions, comme celle de cette candidate à un poste de conseillère, Valérie Renaud-Martin, que je ne connais pas, mais dont je respecte le courage de critiquer ce que j'appelle «la manière Lévesque», soit celle de s'attribuer le mérite de tout ce qui peut arriver de bien à Trois-Rivières. Sauf qu'il lui arrive de se retrouver fréquemment à côté de la plaque comme lorsqu'il s'est

récemment vanté à la radio de la hausse de la «valeur foncière» de la ville. Et je me suis même demandé comment le maire sortant a pu se convaincre d'appuyer sa campagne sur une formule comptable qui veut nous faire croire qu'un plus un font cinq, et de faire d'une notion aussi mensongère que celle de la «richesse foncière», son principal cheval de bataille!

Je vais y aller simplement, car je ne suis qu'un simple citoyen. Il n'y a pas d'argument plus simpliste, plus trompeur et fallacieux que d'invoquer la croissance de la «valeur foncière» pour démontrer que nous nous sommes enrichis. Et, sur cette base comptable, faire paraître une dette plus petite qu'elle ne l'est en réalité. Car cette notion de «richesse foncière» est un leurre total. Tout courtier honnête va vous dire que l'évaluation foncière ne sert qu'à une seule fin, soit d'outil pour permettre aux municipalités de nous taxer. Point barre!

Lorsque viendra le temps de vendre votre propriété, c'est le marché qui va fixer le montant que vous obtiendrez. Et ce sont essentiellement des critères comme le prix des immeubles récemment vendus dans votre voisinage, l'entretien général de votre propriété, l'environnement proche, etc. qui vont alors jouer. Absolument pas l'évaluation foncière.

Dire que nous nous sommes enrichis parce que la valeur foncière de nos immeubles a augmenté au fil des ans est un argument sans fondement. À preuve, lorsque sort un nouveau rôle d'évaluation, avez-vous déjà vu un propriétaire aller se plaindre que l'évaluation de sa propriété n'ait pas été davantage revue à la hausse? Au contraire, on vient pour contester les augmentations! Si c'était tellement «payant» de voir monter la valeur foncière de notre maison, on se précipiterait régulièrement à l'Hôtel de Ville pour réclamer une évaluation majorée. Et si vous vendez votre maison pour déménager dans un condo ou acheter une maison neuve, vous me direz combien il va rester dans vos poches au terme de cette opération! Certains qui ont fait ce choix m'ont confié avoir même été forcés d'ajouter une hypothèque pour se payer une nouvelle résidence...

Quant aux propriétés de la Ville, qu'on nous présente toujours comme des «investissements», eh bien, si dans certains cas il s'agit de services essentiels pour une collectivité, il n'en reste pas moins que dans d'autres cas, il s'agit de dépenses excessives, voire même superflues. On peut bien additionner leurs évaluations pour grossir artificiellement la valeur foncière d'une ville, mais en réalité, ces immeubles, bien qu'étant nécessaires dans certains cas, n'ont cependant aucune valeur sur le marché. D'ailleurs, personne n'a allongé les dollars requis pour construire un colisée à ses frais, personne n'achèterait l'Amphithéâtre Cogeco ni le Musée Boréalis, encore moins l'usine de filtration. Et combien rapportent annuellement ces immeubles en taxes municipales?

Encore une fois des promoteurs de châteaux de cartes, marchands de boucane et peddlers de sable cherchent à nous tromper. Qu'espérer de mieux que de les voir ruinés par un coup de vent... ou de balai.

Guy Godin

Trois-Rivières