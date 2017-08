De moins en moins constipé

Un baume de fraîcheur plutôt rare que cet énoncé de Madame Réjeanne Matton, qui affirme être tactile (aimer toucher les gens). J'en suis aussi et les accolades font de plus en plus partie de mes relations amicales.

Contrairement à ce qui se passait il y a quelques décennies (heureusement, ç'a toujours été facile et courant chez les femmes, bravo!), les hommes acceptent davantage aujourd'hui, la demie et même plus forte étreinte sincère.

Un geste simple et significatif pour les uns et avouons-le, un tantinet malhabile pour les autres.

C'est quand même le témoignage concret d'un sentiment que l'on a trop longtemps étouffé.

J'ai le privilège d'oeuvrer à la formation des superviseurs et autres dirigeants d'entreprise et j'enseigne entre autres, l'importance du renforcement positif. Or, des quatre façons de procéder pour valoriser une bonne action ou un bel effort, le toucher s'avère et de loin, le plus efficace. Il dépasse nettement le geste visuel, l'écrit et la parole.

De plus, je ne pense pas que le toucher soit en perte de vitesse dans notre société. Les poignées de main par exemple, qui sont aussi monnaie courante maintenant chez les jeunes, sont plus chaleureuses. Les accolades sont également gratuites et vraies. L'homme surtout, jadis constipé dans l'expression de ses émotions (sauf pour la colère), exprime enfin ses sentiments et de bien meilleure façon. La parole s'accompagne souvent du toucher émotif.

Par contre, et madame Matton le note, il nous faut respecter les gens qui sont gênés par le contact physique, même si celui-ci n'a rien de sexuel.

Ces personnes, pour la plupart, sont celles qui, pourtant, en auraient le plus besoin.

C'est d'ailleurs la grâce que je leur souhaite.

Roger Matteau

Shawinigan