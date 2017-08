On ne s'y reconnaît plus

Je ne m'y reconnais plus. C'est pourtant bien nous... tout en ne l'étant pas. Le rapport de force a produit l'intolérance qui crache et qui crache encore plus dans son réseau narcissique sur tout et surtout sur l'autre... innocent. Société de tabous, de désarroi, d'illusion, de désillusion, de cynisme et de révolte intolérante. Société sclérosée par ses chartes et ses politiciens.

Nos gouvernements nous donnent du pain et des jeux, la cote d'écoute est au populisme, l'information est intéressée, bien pensante et de plus en plus fausse. On offre l'amour (comprendre le sexe) et la guerre, et on mondialise tout... par internet.

Pourtant, la plupart de mes étudiants sont fins, intelligents et ambitieux, la plupart de mes collègues sont de bonne volonté et la plupart de nos administrateurs, si peu aimés, font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont.

Je nage dans une mer de bonnes intentions qui ne suffisent plus à arrêter la radicalisation envahissante, la haine et le pourrissement des relations sociales. Il y a urgence d'agir. Le bourbier actuel au Québec ne reflète pas ce que nous sommes.

Je rêve à une société éclairée par l'éducation - devenue une dépense trop coûteuse - où on s'élèverait plutôt que de se balancer de gauche à droite, où l'autorité n'agirait plus par calcul politique et ne serait plus présomptueuse, exploiteuse, dépensière et insensible.

Une société démocratique, humaniste, à hauteur d'hommes et de femmes tolérants qui se parlent sans tabous et qui font de leur mieux. Une société à l'image véritable des Québécois et des Québécoises. Je dois être utopiste. Ou bien...

Michel G. Bérard

Trois-Rivières