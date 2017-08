Sunny Action: comme un rayon de soleil!

Le vendredi 18 août dernier se tenait une touchante rencontre à la salle des citoyens de l'hôtel de ville de Shawinigan. Un rayon de soleil l'illuminait et un vent de fraîcheur y soufflait de par la présence de ces jeunes qui y étaient honorés, les ambassadeurs de Sunny Action. Dans une salle remplie de plus d'une centaine de personnes, tous tressaillaient de fierté: parents, grands-parents, enfants, dignitaires et représentants de cinq municipalités... devant les actions accomplies.

Alain Desbiens, président fondateur, tu as su mener à bien la mission de cette Fondation tant souhaitée pour faire le pont entre les générations.

Suivant une date fatidique, tu as su transformer une épreuve en une merveilleuse aventure. De là-haut, sûrement que ton fils t'accompagne. Depuis le début, j'ai été en mesure de constater ton cheminement lorsque tu es venu partager ton deuil et les bonnes actions de Sunny avec mes jeunes en milieu scolaire. Souvent, il suffit d'ouvrir une porte pour entrevoir la lumière et de déposer une semence en terre pour voir germer et s'épanouir les fruits les plus délectables.

Aujourd'hui, je te suis reconnaissante parce que tu as toujours répondu «présent» lors de mes activités intergénérationnelles. Tu as fait grand bien par tes propos adressés aux jeunes et leur rapprochement avec les aînés.

Je suis d'autant plus fière de voir que Sunny Action rayonne maintenant à travers le Québec et que de jeunes ambassadeurs se font chaque année «rayons de soleil» auprès de la clientèle des centres d'hébergement, là où les besoins d'accompagnement et de divertissements se font de plus en plus sentir. Quelle belle façon d'apprivoiser le vieillissement, de contrer la solitude et de briser l'isolement lorsque la jeunesse peut interagir et tendre la main à nos aînés! Il ne faut pas oublier que ceux-ci ont également, par-delà leurs rides et leurs incapacités, leurs expériences de vie à partager... Et qui sait, nos jeunes qui vivent tôt cette relation d'entraide et de proximité, seront-ils éventuellement nos soignants de demain?

Bravo et longue vie à cette cause devenue essentielle à une société en constante évolution!

Marguerite Boivin

Ambassadrice de Sunny Action