Pourquoi le dépistage de l'hépatite C?

Depuis 2002, Hépatites Ressources dispense les services aux personnes de notre région affectées ou infectées par les hépatites. Une partie de notre mission est de promouvoir la prévention, le dépistage et le traitement des hépatites.

Cette maladie dite «silencieuse» peut affecter une personne pendant des décennies sans qu'elle ne s'en rende compte et ceci durant que le foie se dégrade lentement. Cela peut conduire à la cirrhose du foie, au cancer et même au décès. Cette maladie se transmet par le contact du sang contaminé d'une personne à celui d'une autre. Pensons aux tatouages et piercings effectués dans des conditions sanitaires inadéquates, l'échange de matériel servant à l'injection ou d'articles d'hygiène personnelle. Le seul moyen d'en avoir le coeur net est de se prêter à un «test de dépistage pour l'hépatite C». Demandez à votre médecin, ou contactez-nous.

L'INSPQ estime que ce sont entre 40 000 70 000 Québécois qui seraient porteurs. Chaque année, 1100 nouveaux cas sont diagnostiqués et près de 3000 Québécois hospitalisés à cause de l'hépatite C. La moitié des personnes contaminées ne le savent pas! La bonne nouvelle, on peut en guérir aisément avec les nouveaux traitements en 8 à 24 semaines.

Notre organisme a le défi quotidien de toujours de faire plus avec les mêmes ressources financières. Donc nous appuyons la Corporation de développement communautaire (CDC) de Trois-Rivières qui revendique, entre autres, un rehaussement du financement des organismes d'action communautaire autonome de tous les secteurs.

Alexandre Laporte,

directeur général

Hépatites Ressources

Trois-Rivières