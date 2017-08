Des propos qui doivent être entendus

En réaction à la lettre de Nicole Garceau intitulée «Le parc Champlain a besoin d'amour, d'entretien et de surveillance», publiée dans notre édition du 22 août dernier.

Je suis bien d'accord avec Mme Garceau qui soulignait l'état de délabrement du parc Champlain et, surtout, le type de personnes louches qu'on y observe souvent.

Il y a trois semaines, en me rendant au guichet de la salle J.-Antonio-Thompson, j'ai vu un jeune homme torse nu, en train d'uriner dans les escaliers de l'autogare. Ne cherchons pas trop loin pourquoi ça a l'air malpropre et que ça sent mauvais. La Ville devrait faire quelque chose.

Louise Trudel

Trois-Rivières