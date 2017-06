Le carrefour des lecteurs

Le 24 juin, si on se disait qu'on s'aime!

Que diriez-vous si le 24 juin on se disait simplement qu'on s'aime?

Et de se laisser aller à célébrer le Québec tout simplement. De se laisser aller à un mouvement de fierté québécoise. D'être fiers de nos institutions, de nos réussites en affaires, de notre rayonnement culturel à l'échelle internationale. D'être fiers de notre langue bien entendu et de nos artistes qui lui font honneur en la chantant si bien.

Je vois que pour eux, cela semble dérisoire de célébrer la nation québécoise qui est devenue à leurs yeux une notion vide de sens, après la défaite du référendum de 1980, après Meech et après ce deuxième référendum perdu en 1995. Mais de si peu!

Bien que la convergence soit à la mode, on n'arrive pas toujours, hélas, à la réaliser. On l'a vu échouer de façon un peu lamentable dernièrement entre le Parti québécois et Québec solidaire.

Mais pas chez nous! C'est ainsi que les organisations du Grand Prix de Trois-Rivières et du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap sont parvenus, apprend-on, à s'associer de façon miraculeuse.

En fait, si bien mariées seront ces organisations cette année, qu'il y aura, le 10 août prochain, bénédiction des bolides de course de l'événement sportif. Comme le coureur Alexandre Tagliani le dit dans un article du Nouvelliste de jeudi 8 juin, il faut «mettre toutes les chances de ton côté» la bénédiction, pourrait-on ajouter, étant une superstition qui s'ajoute au fait, par exemple, que sa grand-mère lui fournissait autrefois de l'eau bénite pour asperger sa voiture avant une compétition, comme il le confie candidement à l'habile journaliste Brigitte Trahan.

En fait, avant un rodéo à Saint-Tite, il y a la traditionnelle prière du cowboy et là, on vient d'apprendre que le Musée des religions du monde, à Nicolet, nous offre à partir de cet été l'exposition Amen nous la coupe démontrant, semble-t-il, que le hockey soit devenu, en nos contrées, une religion...

Pas seulement le hockey...

Réjean Martin

Trois-Rivières