Le vieux Colisée a besoin d'amour

Que se passe-t-il avec le vieux Colisée? On le laisse mourir de sa belle mort?

Là où étaient situées les vieilles fenêtres, on a remplacé les vitres par des blocs de ciment! Cela fait pitié à voir!

Je m'y suis rendu le 15 juin dernier et j'ai trouvé cela dégueulasse. Qu'est-ce qu'on attend pour refaire cela avec du plâtre et ensuite rafraîchir la peinture?

En passant, on pourrait aussi faire de même pour la bâtisse industrielle, qui fait pitié elle aussi.

Qu'est-ce qu'on attend pour démolir la vacherie? J'espère que si M. Lévesque est réélu, il fera ce qu'il lui sera possible de faire pour remédier à la situation.

C'est une vraie honte de laisser aller les bâtiments de l'Expo. Messieurs et mesdames du conseil de ville, les élections s'en viennent.

L'occasion serait belle pour faire un effort collectif et faire le nécessaire pour redonner du lustre à ces bâtiments.

Henri-Paul Gosselin

Trois-Rivières