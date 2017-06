Un texte primé

A Breath of Home

Je suis

Un vent d'est coloré de culture jusqu'à l'ouest

Which falls from Tadoussac to Victoria

From the North to Nova Scotia

Comme les étincelles des feux d'artifice

Un accent en douceur du thank you very much

Jusqu'au Bienvenue qui efface les frontières

Et soulève sourires et idéaux

Open up and rise up says winter to the wide world

Come into my arms and let us talk

Talk

D'un demain qui n'arrivera pas trop tard

Duquel je me ferai le phare from Victoria to Tadoussac

From the Atlantic jusqu'au bout de la terre

D'Amérique et d'amour je tendrai la main

Without fear and without pride

On m'a prêté ce présent qui rentre au coeur

Et qui le tient dans sa paume franche et ouverte

I will give it back next summer to the children of my people

Qui n'auront jamais à se battre

Comme l'auront fait nos frères from different times

I love, j'aime, j'apprends

Quelque part à l'Ouest du Labrador

And I promise that my colors shall be everyone's

Whoever wishes to grow up

Et espère voir la terre rire enfin