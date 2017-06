Pas seulement lors de notre fête nationale!

On a procédé dernièrement à l'annonce dans les médias du contenu des deux grands spectacles de notre fête nationale des Québécois qui se dérouleront à Québec et à Montréal.

Et comme chaque année, on a insisté pour mentionner que la chanson québécoise d'expression française sera à l'honneur. On célébrera ni plus ni moins le français en chanson.

Un peu dommage que la valorisation de notre chanson québécoise ne se fasse réellement que lors de notre fête nationale.

Force est de constater qu'à longueur d'année, notre chanson a grand-peine à se tailler une place de choix dans les radios dites commerciales, où la chanson anglophone prend toute la place, surtout aux heures de grande écoute.

Mais si vous êtes un couche-tard comme moi, vous pouvez toujours entendre nos chanteurs et chanteuses francophones dans ces radios quand la majorité du monde est déjà couché.

Mais heureusement que la radio de Radio-Canada - et bon nombre de radios communautaires du Québec - sont là pour veiller au grain de notre chanson québécoise, et ce, à toute heure du jour.

Et qui plus est, on y entend du Félix ou du Vigneault, pas seulement le 24 juin.

Yvan Giguère

Saguenay