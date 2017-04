Un problème qui prend de l'ampleur

J'habite dans le secteur Sainte-Marthe-du-Cap et depuis quelques années, tous les printemps, la nappe d'eau souterraine devient très haute et pénètre dans le sous-sol de nos résidences.

Même ceux qui ont des drains français en reçoivent eux aussi. Les drains ne suffisent pas à éliminer l'eau.

Possiblement que la solution serait de pomper l'eau des lacs du golf Le Marthelinois car depuis qu'on a le golf, c'est pire qu'avant.

Ou alors on pourrait recreuser pour avoir un meilleur écoulement des sorties de ces lacs, et en plus depuis qu'on capte de moins en moins l'eau des puits du Cap et de Sainte-Marthe.

J'espère que notre maire, M. Lévesque, aura une solution car nos maisons perdent de la valeur et les compagnies d'assurances sont de plus en plus réticentes à nous assurer.

Antonin Doucet

Secteur Sainte-Marthe

Trois-Rivières