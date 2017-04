Le carrefour des jeunes

Le Nouvelliste

Mathieu Lizotte et Sarah-Claude Hébert, deux stagiaires finissants en enseignement au secondaire, ont réalisé, avec les élèves de quatrième secondaire de l'école secondaire Les Seigneuries de Saint-Pierre-les-Becquets, un projet multidisciplinaire visant à sensibiliser les élèves à divers sujets entourant la justice. Pour s'y préparer, les élèves ont reçu la visite des députés Donald Martel et Louis Plamondon. Les huit meilleures lettres ont été retenues et seront publiées au cours de la semaine.