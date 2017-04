Une lettre au pape François

Nous prenions alors conscience que ses nouvelles orientations sont parfois critiquées par des personnes, en haut niveau d'autorité, au sein même de l'Église. Certains critiquent, par exemple, l'orientation d'une plus grande proximité de l'Église avec les gens pauvres ou démunis.

Cette orientation est décrite dans l'exhortation apostolique La joie de l'Évangile publiée en 2013.

D'autres, pour mettre en doute la crédibilité du pape, déclarent qu'il manque de connaissances théologiques. Pourtant on sait que c'est un jésuite et que les jésuites font de longues études théologiques.

Nous avons voulu par cette lettre lui manifester notre solidarité. La lettre a donc été signée par les membres de l'assemblée de fabrique et les membres de l'équipe pastorale après consultation du conseil paroissial de pastorale.

Très Saint Père,

À la suite du quatrième anniversaire de votre pontificat, nous tenons à vous exprimer, en tant que membres de l'équipe de pastorale et de l'assemblée de fabrique de la Communauté chrétienne Jean XXIII de Trois-Rivières, Québec, Canada, notre appui enthousiaste et indéfectible aux nouvelles orientations que vous avez données à l'Église en matière d'évangélisation, de miséricorde, de protection de l'environnement et sur l'amour au sein des familles.

L'exhortation apostolique «La joie de l'Évangile» constitue pour notre Église diocésaine une grande source d'inspiration pour le tournant missionnaire actuel.

Nous désapprouvons entièrement les critiques au sein même de l'Église concernant ces nouvelles orientations. L'ouverture de coeur et d'esprit que vous avez manifestée témoigne d'un sens profond des valeurs de l'Évangile: l'amour, l'accueil, la compassion, la miséricorde, le pardon, l'humilité et l'esprit de service. Les attitudes et le mode de vie simple et dépouillé, que vous avez adoptés nous révèlent le sens premier de votre mission: «Le plus grand parmi vous sera votre serviteur» (Matthieu 23, 12).

Notre souhait le plus cher est que vous ralliez à vos orientations et à votre mode de vie le plus grand nombre possible de personnes en autorité au sein de l'Église. À cet égard, nous vous encourageons à poursuivre le travail de réforme de la Curie afin qu'elle soit plus ouverte et adaptée aux réalités des besoins des catholiques du monde moderne.

Nous saluons également la réforme administrative visant à assainir la Banque du Vatican et à lutter ainsi contre la corruption qui étend ses tentacules parfois même dans les institutions les plus nobles.

Recevez, Votre sainteté, nos sentiments les plus respectueux.

Les membres de l'équipe pastorale et de l'assemblée de fabrique de la communauté chrétienne Jean-XXIII de Trois-Rivières

Victor Bilodeau

Lucie Bruneau

Rosaire Bégin

Céline Grandmont

Jean-Louis Lacoursière

Louis Neault

Madeleine Matteau

Luc Langlois

Michel Lauzier

Christiane Lemaire

Paul Rousseau

Yvon Leclerc, prêtre collaborateur