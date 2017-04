Le Carrefour des jeunes

Mathieu Lizotte et Sarah-Claude Hébert, deux stagiaires finissants en enseignement au secondaire, ont réalisé, avec les élèves de quatrième secondaire de l'école secondaire Les Seigneuries de Saint-Pierre-les-Becquets, un projet multidisciplinaire visant à sensibiliser les élèves à divers sujets entourant la justice. Pour s'y préparer, les élèves ont reçu la visite des députés Donald Martel et Louis Plamondon. Les huit meilleures lettres ont été retenues et seront publiées au cours de la semaine.

L'environnement est un sujet très préoccupant pour toute la population mondiale. Malgré le fait que nous soyons de petites municipalités, cette cause nous est très importante.

Depuis plusieurs années, plusieurs municipalités ont joint le Regroupement vigilance hydrocarbures Québec. Pourtant, le gouvernement insiste toujours pour instaurer de nombreux puits de gaz sur nos terres. Je profite donc de cette opportunité pour vous démontrer que même nous, les jeunes, sommes en désaccord avec cette idée.

En tant que parents, vous devez grandement souhaiter laisser en héritage une région saine et où il fait bon vivre. C'est pour cela que nous devons continuer la lutte contre ces puits de gaz naturel. Même si l'exploitation du schiste permettrait au Québec d'avoir une autosuffisance en gaz naturel, il y a trop de risques associés à cette exploitation.

En effet, la fracturation hydraulique pourrait engendrer d'importants dangers pour nos nappes phréatiques et notre eau potable. Le juriste Richard E. Langelier affirme même que plusieurs scientifiques ont démontré qu'il y a de réels dangers pour l'eau avec l'exploitation du schiste.

Par ailleurs, plusieurs affirment que le gaz naturel libère beaucoup de méthane durant le forage et après la fermeture des puits. Selon GIEC2, le méthane, qui compose 95 % du gaz de schiste, aurait un impact 87 fois plus important que le CO 2 sur le réchauffement climatique sur une période de 20 ans.

De plus, Questerre possède des droits sur une superficie totale d'un million d'acres dans les MRC de Bécancour et de Lotbinière. Par contre, Philippe Couillard avait déclaré, en novembre 2016, que l'exploitation du gaz de schiste n'était pas compatible avec leurs critères fondamentaux, soit l'acceptation sociale et la cohérence avec les efforts du Québec aux changements climatiques. Mais là est le problème... Le méthane est extrêmement nuisible pour le réchauffement climatique.

En somme, l'exploitation du gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent occasionnerait beaucoup trop de risques pour notre région. Nous voulons tous permettre aux générations futures de vivre dans un environnement comme nous l'avons toujours connu.

En plus de causer d'énormes enjeux pour nos eaux et terres, le gaz naturel va nuire à tous nos efforts pour empêcher le réchauffement climatique. De plus, avec l'exploitation, le gouvernement ne respecterait plus leurs critères fondamentaux. Je souhaite simplement vous avoir convaincu que le gaz de schiste est néfaste et qu'il ne devrait pas être autre chose qu'une solution de transition.

Émmy Trottier

Sainte-Sophie-de-Lévrard