Le carrefour des jeunes

Mathieu Lizotte et Sarah-Claude Hébert, deux stagiaires finissants en enseignement au secondaire, ont réalisé, avec les élèves de quatrième secondaire de l'école secondaire Les Seigneuries de Saint-Pierre-les-Becquets, un projet multidisciplinaire visant à sensibiliser les élèves à divers sujets entourant la justice. Pour s'y préparer, les élèves ont reçu la visite des députés Donald Martel et Louis Plamondon. Les huit meilleures lettres ont été retenues et seront publiées au cours de la semaine.

De nos jours, plusieurs jeunes femmes et jeunes adolescentes tombent enceintes. Elles ne le veulent pas nécessairement. Plusieurs d'entre elles avortent. Je trouve cela inacceptable!

Pour commencer, sachez qu'il est maintenant possible de subir un avortement sélectif. Cela consiste à choisir si nous voulons un petit garçon ou une petite fille. Par exemple, si la femme veut une fille, mais qu'elle est enceinte d'un garçon, elle met fin à sa grossesse. Je trouve cela choquant, puisque ce n'est pas à nous de décider du sexe de l'enfant. C'est une loi de la nature. Selon moi, une femme ne devrait jamais pouvoir choisir le sexe de son enfant.

Ensuite, l'avortement est légal depuis peu. En effet, de 1892 à 1969, cet acte est criminel. La femme ayant mis fin à sa grossesse peut aller en prison ainsi que le médecin qui s'est occupé de cet avortement. De 1969 à 1988, l'avortement est accepté pour des bonnes raisons. Par exemple, si le fait d'avoir un enfant met la vie de la femme en danger, elle peut se faire avorter sans être reconnue comme une criminelle. De 1988 à aujourd'hui, cet acte n'est plus un crime. Il est légal. Je crois que la loi en vigueur dans les années 70 et 80 était la plus sensée. Je déteste l'idée de tuer un futur petit être. Pour prouver qu'il y a trop d'avortements, Jean-Pierre Blais a dit à La Presse qu'il y a eu environ trois millions d'avortements depuis les années 80. C'est immense comme nombre! C'est exagéré! Nous devons faire quelque chose pour réduire le plus possible ce nombre.

Comme dernier argument, croyez-vous qu'avorter est un crime? Personnellement, je crois que oui. Éducaloi a dit qu'il n'y a aucune limite de temps pour avorter. On peut avorter à huit, douze ou même vingt-quatre semaines de grossesse. C'est illogique parce que Naître et grandir dit que les premiers battements de coeur du foetus se font à six semaines de grossesse. Pour moi, aussitôt que le coeur commence à battre cela veut dire que le foetus est vivant. Si une femme avorte à vingt-quatre semaines, le bébé est tout formé. Il a des doigts, des orteils, des bras et des jambes. Ses ongles poussent, ses cheveux aussi et son système immunitaire fabrique des globules blancs. Si le bébé naît à ce stade, il pourrait survivre. Si on considère tous ces éléments, cet avortement serait un meurtre.

Pour conclure, je dis non à l'avortement. Je vous rappelle qu'il y a des avortements sélectifs, qu'il y a eu environ trois millions d'avortements depuis les années 80 et qu'il n'y a pas de date limite pour avorter.

Réfléchissez-y comme il faut avant de passer à l'acte et protégez-vous lorsque vous avez une relation sexuelle. Ne faites pas une gaffe que vous pourriez regretter longtemps.

Megan Bonneau

Sainte-Marie-de-Blandford