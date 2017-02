Conférences, séminaires et tutti quanti à l'UQTR

Ainsi, je trouve dommage de constater que l'UQTR offre si peu d'événements pour la population régionale. Qu'il s'agisse de conférences, de séminaires ou de concerts, gratuits ou payants, offerts au public.

C'est une autre des formes de rayonnement dans son milieu. Certes, elle a une Galerie R3 fort dynamique, mais il pourrait y avoir tellement plus. Quelques clics sur les sites Web des plus petites aux plus grandes universités permettent facilement de nous situer.

L'Université et sa population ont ensemble à gagner d'élever la réflexion, de susciter la discussion, de faire évoluer les idées et d'abattre les préjugés. Ne créerions-nous pas de nouveaux liens avec notre région pour l'avenir?

Parions que cet effort serait financièrement rentable pour l'Université. L'idée ne mériterait-elle pas réflexion?

Jean-Pierre Beaudoin

Trois-Rivières