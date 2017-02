M. Couillard, donnez-nous les moyens de faire notre travail!

Nous sommes là, dans tout le réseau scolaire du Québec, animateurs à la vie spirituelle et communautaire (AVSEC). Notre mission: faire vivre des activités aux élèves afin d'approfondir leur vie intérieure et développer leur conscience sociale. Pour vulgariser, nous aidons les jeunes à être bien avec eux-mêmes (leurs forces et leurs fragilités), donner du sens à leur vie et devenir des citoyens responsables. N'est-ce pas là les meilleurs moyens pour favoriser un mieux-vivre ensemble et prévenir que certains de nos jeunes adoptent des idéologies radicales afin de compenser un vide intérieur ou un sentiment d'exclusion sociale?

Selon le programme de formation de l'école québécoise, tous les élèves québécois devraient bénéficier du service d'animation à la vie spirituelle et à l'engagement communautaire (SASEC), de la maternelle à la fin du secondaire. On a même déjà retrouvé des animateurs au niveau collégial. Dans les faits, actuellement, d'une commission scolaire à l'autre ce service est soit grandement amputé, à l'agonie ou pratiquement invisible!

Nous sommes formés en sciences sociales, en philosophie, en théologie ou en enseignement. Nous connaissons nos milieux, nos communautés, nos écoles. Nous avons notre propre association professionnelle (APAVECQ) qui milite d'arrache-pied depuis des années afin de sensibiliser nos élus à l'importance de ce service éducatif complémentaire. Nous utilisons des moyens ludiques, créatifs, participatifs et dynamiques afin de rendre cet éveil aux grandes valeurs humaines plus facile et plus amusant. Enfin, nous sommes prêts à sensibiliser chaque jeune québécois et québécoise, à appuyer ou guider les enseignants, à organiser des rencontres interculturelles, inviter des groupes communautaires de solidarité, etc.

J'ai un poste de 25 heures par semaine et je suis la seule animatrice pour couvrir une école secondaire de plus de 650 élèves ainsi que 7 autres écoles primaires situées partout dans ma région. Intimidation, cyberintimidation et violence, relations amoureuses et sexualité, motivation et persévérance scolaire, prévention de la toxicomanie, santé mentale et prévention du suicide, estime de soi, mieux-vivre ensemble, etc. Je travaille sur toutes ces problématiques sociales importantes mais, je ne fais pas de miracle!

M. Couillard, le service d'animation à la vie spirituelle et communautaire (SASEC) est déjà en place, il ne reste plus qu'à ouvrir des postes pour mettre en place dans nos écoles des professionnels du mieux-vivre ensemble!