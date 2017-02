Une seule communauté

Carrefour des lecteurs

Le Soleil Le Soleil Au lendemain des horribles événements de la Grande Mosquée de Québec, où six personnes innocentes ont perdu la vie et plusieurs autres ont été blessées physiquement et émotionnellement, nous avons vu des Québécois de toutes confessions et de toutes origines s'unir dans la solidarité pour exprimer leur appui à tous les membres de notre communauté.

Nous formons une seule et même communauté et nous devons continuer à être solidaires devant la violence et la haine. Aucune division ne devrait exister en raison de croyances religieuses ou de la couleur de la peau. Le Voice of English-speaking Québec (VEQ) tient à réitérer son soutien à tous les membres de notre communauté de confession musulmane et nos plus sincères condoléances aux amis et aux familles qui souffrent présentement de ces pertes. Brigitte Wellens, Québec, Directrice générale Voice of English-speaking ***

Une pensée pour la famille Bissonnette