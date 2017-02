Justin Trudeau et ses promesses

Cette promesse a été reprise plusieurs fois, toujours par Justin Trudeau. Cette semaine on apprenait que ce même Justin Trudeau a déclaré en Chambre que cette promesse ne tient plus et que nous serions mieux servis s'il n'y avait aucun changement.

Cela veut dire en gros que nous avons un gros pourcentage de chance d'avoir encore un gouvernement libéral dans quatre ans. C'est une façon de dire que les libéraux sont les meilleurs et le peuple n'a rien à dire.

Pourquoi faire une étude sur le sujet si vous n'aviez pas l'intention de suivre les recommandations du groupe? Je ne parle pas de votre étude bidon qui n'a jamais demandé ce que nous voulions. Je parle de l'étude où les experts et le public se sont prononcés en faveur d'un vote proportionnel; est-ce trop demander de respecter le peuple?

Justin Trudeau a promis, mais face à l'équipe libérale il a dû changer d'idée. J'avais confiance lorsque Justin Trudeau a été élu premier ministre, mais aujourd'hui, force est de constater que même si Justin Trudeau a été élu ce n'est pas lui qui mène; ça ne regarde pas bien pour le futur.

Robert Landry

Trois-Rivières