On récolte ce que l'on sème...

Le Nouvelliste

Tout d'abord j'ai une bonne pensée pour les familles des victimes de la tuerie à la mosquée de Québec et une profonde sympathie pour les parents du jeune tueur que j'imagine être complètement dévastés par le geste d'une extrême violence posé par leur fils à qui ils ont donné une éducation au meilleur de leurs connaissances et de leur amour et cela je n'en ai aucun doute....