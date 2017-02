À quoi peut aboutir la méconnaissance des autres?

Le Nouvelliste

Les premiers mots que j'écrirai seront des mots de sympathie et de réconfort envers les musulmans de notre communauté shawiniganaise et ils sont particulièrement adressés à madame et à monsieur Abdoulaye Souley, celui-ci étant surtout connu pour son implication dans l'implantation du Centre culturel musulman de Shawinigan.