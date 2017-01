Mettre en valeur par la lumière

Les éclairages viennent mettre en valeur l'architecture et donnent un cachet spectaculaire en soirée.

On voit beaucoup ce type d'éclairage de bâtiments en Europe et on se demande pourquoi si peu d'édifices élégants d'ici sont ainsi mis en beauté. À Trois-Rivières, l'hôtel Oui Go! est bien éclairé. D'autres beaux bâtiments pourraient l'être. Il y a tant de potentiel!

Nicole Forand

Trois-Rivières