Dans la ville ou à l'extérieur (comme) de celle-ci?

Le Nouvelliste

Trois-Rivières en 2025? En tout cas, c'est à ça qu'on doit songer, peut-être, en vue de déterminer, dès cette année, où se trouvera la gare qui va permettre aux gens de la Mauricie de prendre le train de passagers dont on nous promet le retour et qui, comme bien d'autres choses, sera sans doute un «super» train en mesure, qui sait, de nous amener à Montréal et ou à Québec en une heure...