Un peu de respect au volant!

Le 18 janvier dernier, entre 16 h 30 et 17 h, je suis à bord de mon véhicule arrêté au feu rouge coin Dessureault, Rochefort et boulevard Thibeau. Le feu de circulation passe au vert, donc c'est à moi de passer, mon feu clignotant indique que je veux tourner à gauche pour prendre la rue Rochefort.

Je n'ai pas le temps de m'avancer qu'un véhicule de marque Jeep arrivant du boulevard Thibeau Sud passe au feu rouge pour tourner sur la rue Dessureault en me coupant le chemin. Première frustration de ma part.

Je m'avance pour amorcer mon virage vers ma gauche quand apparaît devant moi un gros camion remorque plateforme d'une compagnie bien connue dans la ville qui arrive de la direction boulevard Thibeau Nord et tourne aussi sur la rue Dessureault. J'ai dû freiner et j'ai klaxonné. Je vous rappelle qu'au moment où ces deux véhicules me coupent le chemin, le feu de circulation de mon côté est vert et de leurs côtés est déjà rouge! Deuxième frustration!

J'avais comme passagère ma petite-fille de deux ans et demi! Je ne peux m'empêcher de constater que si je n'avais pas eu le réflexe de freiner au moment où le camion-remorque a entravé mon chemin, ma petite-fille et moi aurions pu y rester! Alors toi, le conducteur de ce gros véhicule, qu' y avait-il de si urgent pour justifier de passer au feu rouge et risquer ma vie et celle de ma petite-fille?

Ce fait divers, qui pour ma famille et moi, aurait pu avoir des conséquences dramatiques et changer nos vies, se produit combien de fois dans une semaine? Je constate souvent que des véhicules passent à toute vitesse au feu rouge ou ne font pas leur arrêt obligatoire au coin des rues. C'est sans compter les gens qui n'utilisent pas cette merveilleuse invention qu'on appelle le clignotant!

Malheureusement, je ne suis pas devin et je ne peux deviner la direction que va prendre le conducteur qui me précède! Petite note en passant: en ce qui concerne le respect des feux de la circulation, j'ai appris dans les cours de conduite, qu'il faut ralentir au feu jaune et arrêter au feu rouge!

Pourquoi est-ce si difficile de respecter un simple code de la route et de respecter les conducteurs des autres véhicules et la vie d'autrui? Je sais que nous vivons dans un monde où tout va vite, mais je crois qu'il serait temps de prendre un moment de réflexion et de se connecter au moment présent. Ce simple geste peut désamorcer le stress vécu au quotidien et éviter bien des drames! Il peut aussi faire prendre conscience de la beauté et le respect de sa propre vie et de celle d'autrui.

Sylvie Teasdale

Trois-Rivières