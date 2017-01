Barrette et son péché

Les gens paient plusieurs centaines et dans certains cas des milliers de dollars pour faire soigner leur chien ou leur chat chez un vétérinaire.

Nous, les humanoïdes, pouvons passer une échographie de 15 minutes à l'hôpital si nous attendons des mois et des mois.

S'il y avait urgence, nous pouvions nous rendre à une clinique privée et obtenir un rendez-vous dans une semaine. Coût: entre 80 $ et 110 $.

Or, le ministre Barrette abolit à toutes fins utiles les cliniques privées en échographie puisqu'il oblige les radiologistes qui y travaillaient à se faire payer par le gouvernement.

Comme les échographies seront gratuites, la liste d'attente explosera et les rendez-vous seront comparables à ceux des hôpitaux, soit 6, 12, 18 mois et plus au lieu de 6, 12, 18 jours.

Monsieur Barrette, il y a des imbéciles qui vous conseillent et vous les écoutez.

Serge Gagnon

Louiseville