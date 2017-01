Carrefour des lecteurs

Le 31 décembre dernier, David Goudreault, dans sa chronique du Nouvelliste intitulée «Adieu 2016: oui, mais...», disait ceci: «Mais, la vie trouvera son chemin, avec ou sans l'humain. Relativisons les élans des alarmistes qui annoncent encore la fin du monde. Hubert Reeves nous l'assure, la planète Terre tourne et tournera encore. Et même si nous sommes déjà directement responsables de l'extinction de centaines d'espèces animales et végétales, il en restera encore après la mort de la bête humaine. Il est fort à parier qu'elles ne s'en porteront que mieux, d'ailleurs».

Je connais aussi les propos d'Hubert Reeves qui, pour assurer que la planète «survivrait» sans les êtres humains, le déplore, lui, très vivement car il y voit, bien sûr, une tragédie: c'est-à-dire l'annihilation, la disparition de tout ce que nous avons conquis de connaissance et de culture.

Ça va de choses aussi «simples» que de savoir que la Terre est ronde jusqu'à la musique que nous a écrite monsieur Mozart et qui ne serait plus dans la mémoire de personne. Tout est à refaire, à reformuler s'il n'y a plus d'êtres humains.

Autant dire: la fin du monde! Pas de bête humaine, une planète bête donc!

Et il y a cette chose aussi qui disparaît et qu'encore là, l'analyse de monsieur Reeves a savamment épinglée: c'est la compassion. Aussi «bête» que cela puisse être, la compassion, la générosité, l'empathie n'existe pas dans le règne animal qui est un règne «sauvage» où le fait d'aider les plus faibles, les malades, ne s'avère pas être une notion qui soit entrée dans les moeurs... pour ainsi dire.

Qui plus est: il ne s'agit jamais, dans le règne animal, de se casser la tête pour transmettre quelque chose aux autres...

Concluons que la vie humaine est, en conséquence, une bien belle chose! Et bien supérieure, convenons-en, aux espèces animales et végétales.

Du reste, nous sommes, un imprévu aux yeux de la science. Le savant Stephen Jay Gould a déjà expliqué que l'humanité n'est qu'un accident cosmique survenu peut-être en raison d'une spore arrivée des espaces intersidéraux il y a 5 milliards d'années.

Autrement dit, notre espèce était bien improbable, s'avérant être le résultat de multiples fécondations et d'innombrables apocalypses.

La vie intelligente? Une chose rare, aléatoire; mais qui est survenue. Pour notre plus grand bonheur!

Les conditions qui ont permis à l'humanité de naître sur la terre sont complexes et vont de la position de notre planète le long de la Voie lactée, de la taille et de l'éloignement du soleil et de la lune, de la présence de Jupiter comme écran anti-astéroïdes, etc.

Réjean Martin

Trois-Rivières